Rédigé par leral.net le Samedi 30 Décembre 2017 à 23:04



Images – Saint Louis – You et Jimmy assurent le show



C’est un Youssou Ndour époustouflant et un Jimmy Mbaye au meilleur de sa forme que le public de Saint Louis a eu droit ce vendredi lors du concert organisé par la mairie de Saint Louis à la Place Faidherbe. Jimmy Mbaye qui a la magie de la guitare a inspiré le roi du Mbalax, qui l’a suivi dans son show en arrachant le micro et le tenant en l’air durant une dizaine de minutes. Un geste qui a plongé l’assistance dans l’hystérie collective. Le duo You-Jimmy méritait le déplacement de Saint Louis.

