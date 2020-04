C0ronavirus : En détail, le rapport sur la situation au Sénégal, ce vendredi 3 avril

Ce vendredi 3 avril 2020, 153 tests ont été effectués sur l’étendue du territoire national, 12 cas ont été positifs. Il s’agit de 7 cas importés et 5 contacts suivis par les services du ministère de la Santé. A ce jour, le Sénégal a testé 207 cas positifs pour 66 guéris, un décès et une évacuation. Ce qui porte à 139, le nombre de personnes sous traitement.



Après 10 guérisons hier, le ministre de la Santé a annoncé que 11 autres patients ont été testés négatifs ce vendredi et déclarés guéris. Ils devraient quitter les hôpitaux dans les prochaines heures.