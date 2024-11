CAF AWARDS, L'ENTRAÎNEUSE MBAYANG THIAM, SEULE SÉNÉGALAISE NOMINÉE

Dakar, 20 nov (APS) – L’entraîneuse sénégalaise de l’équipe féminine de football des Aigles de la Medina (Sénégal), Mbayang Thiam est présélectionnée dans la catégorie entraîneur de l’année des CAF Awards 2024 prévus le 16 décembre 2024 à Marrakech, au Maroc, a appris l’APS mercredi de la Confédération africaine de football (CAF) rendu public.

L’équipe sénégalaise des Aigles de la Medina est aussi sélectionnée dans la catégorie clubs de l’année.

La Confédération africaine de football a dévoilé, mercredi, les listes des joueuses présélectionnées pour les sept catégories féminines des CAF Awards 2024, récompensant les meilleures sportives africaines de la saison écoulée.

Dix joueuses ont été présélectionnées dans chacune des sept catégories. Il s’agit de la joueuse africaine de l’année, de la joueuse interclubs de l’année, de la gardienne de but de l’année, de l’entraîneuse de l’année, de l’équipe nationale de l’année, du club de l’année et de la jeune joueuse de l’année de la CAF.

Dans la catégorie entraîneur de l’année figure une sénégalaise. Il s’agit de l’entraîneuse des Aigles de la Medina (Sénégal), Mbayang Thiam. Elle a dirigé la première équipe sénégalaise à avoir participé à la Ligue des champions féminine. L’équipe basée dans le quartier de la Médina à Dakar s’est arrêtée dès les phases de groupe. Elle a encaissé neuf buts sans en marquer aucun.

Mbayang Thiam est également l’entraîneuse de l’équipe nationale féminine des moins de 20 ans du Sénégal vainqueur du tournoi de la zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football-(UFOA/A), de la catégorie, en mai dernier.

Les CAF Awards 2024 concernent la période allant de janvier 2024 à octobre 2024.

Voici les listes des nominées :

Joueuse de l’année : Sandrine Niyonkuru (Burundi / FC Masar, Egypte), Tabitha Chawinga (Malawi / Olympique Lyonnais, France), Temwa Chawinga (Malawi / Kansas City, Etats-Unis), Sanaa Mssoudy (Maroc / AS FAR), Chiamaka Nnadozie (Nigeria / Paris FC), Rasheedat Ajibade (Nigeria / Atletico Madrid), Jermaine Seoposenwe (Afrique du Sud / Monterrey FC, Mexique), Thembi Kgatlana (Afrique du Sud / Tigres UANL, Mexique), Barbara Banda (Zambie / Orlando Pride, Etats-Unis) et Racheal Kundananji (Zambie / Bay FC, Etats-Unis).

Gardienne de l’année : Andile Dlamini (Afrique du Sud / Mamelodi Sundowns), Thandeka Ngcobo (Afrique du Sud / University of the Western Cape), Cathy Biya (Cameroun / Eclair, Haïti), Fideline Ngoy (RDCongo / TP Mazembe), Habiba Sabry (Égypte / FC Masar), Fatima El Jebraoui (Maroc / Wydad Athletic Club, Maroc), Khadija Er-Rmichi (Maroc / AS FAR), Chiamaka Nnadozie (Nigeria / Paris FC), Monle Oyono (Nigeria / Edo Queens) et Catherine Musonda (Zambie / Indeni Roses)

Joueuse interclubs de l’année : Amogelang Motau (Afrique du Sud- University of the Western Cape), Sandrine Niyonkuru (Burundi / FC Masar), Merveille Nanguji (RDC / TP Mazembe), Lacho Flora Marta (RDC / TP Mazembe), Doha El Madani (Maroc / AS FAR), Khadija Er-Rmichi (Maroc / AS FAR), Sanaa Mssoudy (Maroc / AS FAR), Emem Essien (Nigeria / Edo Queens), Monle Oyono (Nigeria / Edo Queens), Shadia Nankya (Ouganda / FC Masar)

Jeune joueuse de l’année : Nthabiseng Majiya (Afrique du Sud / Mamelodi Sundowns), Cathy Biya (Cameroun / Eclair), Naomi Eto (Cameroun / Amazone FAP), Habiba Sabry (Égypte / FC Masar), Stella Nyamekye (Ghana / Dreamz Ladies), Valerie Nekesa (Kenya / Madira Girls), Doha El Madani (Maroc / AS FAR), Lina Mokhtar Jamai (Maroc / Paris Saint-Germain), Chiamaka Okuchukwu (Nigeria / Rivers Angels), Flourish Sabastine (Nigeria / Stade de Reims, France)

Entraîneure de l’année : Hassan Balla Abdousalami (Cameroun U-20), Lamia Boumehdi (TP Mazembe), Ahmed Ramadan (FC Masar), Mildred Cheche (Kenya U-17), Mohamed Amine Alioua (AS FAR), Bankole Olowookere (Nigeria U-17), Chris Danjuma (Nigeria U-20), Moses Adukwu (Edo Queens), Mbayang Thiam (Aigles de la Medina), Thinasonke Mbuli (University of the Western Cape)

Equipe nationale de l’année : Cameroun U20, Kenya U17, Malawi, Maroc, Maroc U20, Nigeria, Nigeria U17, Nigeria U20, Afrique du Sud et Zambie

Club de l’année : TP Mazembe (RD Congo), FC Masar (Égypte), Commercial Bank of Ethiopia (Éthiopie), AS FAR (Maroc), Edo Queens (Nigeria), Aigles de la Medina (Sénégal), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) et University of the Western Cape (Afrique du Sud)