CAF: Ahmad Ahmad cité dans un nouveau scandale à millions de dollars Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Novembre 2020 à 16:45 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, et un autre haut fonctionnaire sont confrontés à des questions sur les révisions d'un accord télévisé de plusieurs millions de dollars, renseigne "the New York Times." Les enquêteurs d'éthique de la FIFA ont demandé au plus haut responsable du football en Afrique d'expliquer pourquoi il avait accepté de réviser un contrat télévisé d'une manière qui semblait profiter à un partenaire commercial plutôt qu'à sa propre organisation - la dernière préoccupation éthique pour un organe directeur soumis à la FIFA directe, surveillance aussi récemment qu'en février. Le responsable, Ahmad Ahmad, président de la Confédération africaine de football et vice-président de la FIFA, et Constant Omari, puissant vice-président de la CAF, ont été invités par la FIFA à fournir des détails sur les modifications d'un contrat télévisuel avec la société de marketing Lagardère Sports. Les modifications apportées à l'accord, qui couvre tous les meilleurs clubs et compétitions internationales de la région, ont le potentiel de transférer des millions de dollars de pertes de Lagardère Sports dans les livres de l'organisme de football africain, selon des documents examinés par le New York Times. La nouvelle enquête n'est que le dernier problème pour Ahmad, qui a été brièvement détenu l'année dernière par les autorités françaises enquêtant sur des allégations de détournement de fonds et qui fait face à une enquête d'éthique distincte de la FIFA concernant des plaintes de harcèlement sexuel par plusieurs employées et consultants. Cela arrive également à un moment charnière pour le football africain, qui a basculé de crise en crise sous sa direction: Ahmad cherche un nouveau mandat de quatre ans au début de l'année prochaine, et des sanctions liées à l'un des cas ouverts pourraient le disqualifier. Au cœur de la nouvelle enquête de la FIFA se trouvait la décision de la CAF, après des discussions menées par Omari et approuvées par Ahmad, de modifier les termes d'un contrat à long terme avec Lagardère Sports de manière à permettre à l'entreprise basée en France de réduire le minimum montant qu'elle a garanti pour les droits télévisuels de la CAF et s'est en même temps déchargée de sa responsabilité de percevoir près de 20 millions de dollars de frais impayés auprès d'un sous-concédant de licence. En acceptant de prendre le risque de ces honoraires impayés, la direction de la CAF a également accepté de payer à Lagardère des honoraires de 6,7 millions de dollars. En effet, la CAF a accepté de racheter la dette impayée à rabais, espérant qu'elle pourrait recouvrer elle-même la totalité du montant auprès d'une entreprise qui avait déjà fait défaut à plusieurs reprises sur la dette. Le mois dernier, la FIFA a écrit à Ahmad, qui a pris un congé de convalescence de 20 jours après avoir contracté le coronavirus, et à Omari, qui est intervenu lundi pour remplacer temporairement le président de la CAF, leur demandant d'expliquer leurs décisions de modifier l'accord télévisé. S'ils ne le font pas, les hommes pourraient faire face à des accusations en vertu du code d'éthique de la FIFA. Comme Ahmad, Omari, 62 ans, est membre du conseil d'administration de la FIFA. La FIFA a refusé de commenter la nouvelle enquête, invoquant sa politique de ne pas commenter les travaux de sa commission d'éthique. Refus de commenter le fond de l'enquête Ahmad a refusé de commenter le fond de l'enquête, affirmant dans un message texte qu'il respectait le principe de confidentialité même lorsque d'autres ne le faisaient pas. Omari, qui a accumulé une puissance significative dans le football africain en tant qu'officiel n ° 2 de la confédération, n'a pas répondu à une demande de commentaire. Les droits de télévision sont la source de revenus la plus lucrative du football, et ils ont été au cœur de l'affaire pénale intentée par le ministère de la Justice des États-Unis en 2015 contre un groupe de fonctionnaires et de dirigeants des Amériques qui ont détourné des centaines de millions de dollars de revenus des contrats de diffusion vers les comptes qu'ils contrôlaient. Cette affaire a conduit à une multitude de condamnations pénales et à de nouvelles enquêtes en Suisse et en France liées à la vente des droits de télévision de la Coupe du monde dans des territoires du monde entier. Le football africain, longtemps considéré comme une source de talents et de revenus potentiels, intéresse particulièrement le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui depuis son élection en 2016 tente d'exercer et de développer sa propre influence dans la région. Il a fait campagne au nom d'Ahmad lors de la bataille fructueuse de l'officiel du football en 2017 pour devenir président du football africain, mais dans les années qui ont suivi la victoire d'Ahmad, les relations entre les hommes se sont détériorées. Infantino était embarrassé en 2019 lorsque, un jour après avoir déclaré que la FIFA était passée «de toxicité, presque criminelle», les enquêteurs français ont arrêté Ahmad pour interrogatoire dans le cadre d'une enquête de corruption en cours. Ahmad a été libéré et a nié tout acte répréhensible. Mauvaise gestion au sein de la CAF À peu près à la même époque, plusieurs employés actuels et anciens de la CAF ont fourni des documents internes et des témoignages aux enquêteurs dans lesquels ils accusaient Ahmad de mauvaise gestion et de harcèlement sexuel, et la FIFA a annoncé qu'elle enverrait sa plus haute administratrice, la secrétaire générale Fatma Samoura, pour prendre contrôle des FAC. C'était la première fois que la CAF entreprenait une telle action contre l'une de ses confédérations régionales. Au début de cette année, cependant, la FIFA a été contrainte de retirer Samoura et une équipe d'officiels qu'elle avait envoyée en Afrique après que la haute direction de la CAF eut refusé de prolonger sa demande de supervision. La FIFA a déclaré que le travail de nettoyage du football africain était terminé, mais le même mois, les détails d'un audit ont été rendus publics dans un rapport de 55 pages qui a révélé une image laide du chaos financier et de la mauvaise gestion au sein de la confédération africaine, y compris des millions de dollars en fonds de développement non comptabilisé; des paiements curieux sur des comptes bancaires privés de dirigeants de football régionaux; et des dépenses somptueuses en cadeaux et en voyages à l'étranger. Quatre candidats pour sa succession? On ne sait toujours pas pourquoi la commission d'éthique de la FIFA a mis si longtemps à rendre un jugement dans ses enquêtes sur Ahmad, mais si la commission d'éthique justifie l'une des accusations auxquelles il fait face - ou se prononce contre lui sur de nouvelles, il serait exclu pour une réélection l'année prochaine. Cela laisserait quatre candidats pour le remplacer à la présidence de la CAF lors d'une élection prévue au Maroc le 12 mars.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-32578-ahmad-ahmad...

Accueil Envoyer à un ami Partager