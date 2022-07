CAF Awards 2022 : Pape Ousmane Sakho remporte le prix du plus beau but de l’année ! Pape Ousmane Sakho, l’ailier gauche du Simba Sporting Club, avec une bicyclette qui vaut de l’or, s’est vu attribuer ce lundi le trophée récompensant l’auteur du plus beau but d’un footballeur africain à l’occasion des CAF Awards, tenues ce jeudi au Maroc. L’ancien joueur du Teungueth FC a inscrit une réalisation de toute beauté contre l’ASEC Mimosas.

