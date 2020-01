CAF Awards : 3 Sénégalais dans l’équipe-type de la saison 2019

Mardi 7 Janvier 2020

C’est en Egypte où se tiennent présentement les CAF Awards pour les meilleurs footballeurs du continent. Pour le onze type, 3 sénégalais ont été retenus.





Dans l’équipe-type on y retrouve : Andrey Onana , Serge Aurier, Joel Matip, Kalidou Koulibaly, Achraf Hakimi, Idrissa Gana Gueye, Riyad Mahrez, Hakim Ziyech, Mo Salah, Aubameyang et Sadio Mané.



@AndreyOnana

🇨🇮 @Serge_aurier

🇨🇲 Joel Matip

🇸🇳 @kkoulibaly26

🇲🇦 @AchrafHakimi

🇸🇳 @IGanaGueye

🇩🇿 #RiyadMahrez

🇲🇦 Hakim Ziyech

🇪🇬 #MoSalah

🇬🇦 @Aubameyang7

🇸🇳 #SadioMane@FIFProAfrica‘s Best 1⃣1⃣ for 2⃣0⃣1⃣9⃣! #CAFAwards2019 pic.twitter.com/7pWbAjgelD

