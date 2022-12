CAF: Mustapha Hadji du Maroc suspendu 5 ans

La Confédération africaine de football accuse l’ancien lion de l’Atlas d’avoir falsifié la licence A de la CAF. Mustapha Hadji avait, pendant des années (depuis 2014), été entraîneur adjoint de l’équipe nationale aux côtés notamment de Badou Zaki (2014/2016), Hervé Renard (2016/2019) et Vahid Halilhodzic (2019/2022).



Ailier de très grande classe, l’ainé des frères Hadji s’est révélé avec son club formateur l’AS Nancy Lorraine, avant de porter les casaques de plusieurs grands clubs européens dont notamment le Sporting Lisbonne, le Deportivo La Corogne ou encore Aston Villa.



Auteur d’un but d’anthologie face à la Norvège au Mondial français de 1998, Hadji était tout proche de guider le Maroc vers le second tour, n’eut été le manque de sérieux dont a fait preuve le Brésil pour son dernier match de poules devant la même Norvège.



Sur le plan personnel, le chouchou du public marocain a été élu Ballon d’Or africain en 1998. De plus, il a été plébiscité « Joueur de légende » par la Confédération Africaine de Football en 2014.