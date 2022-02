CAMEROUNE : Le magnifique geste de Sadio Mané lorsqu’il a rencontré une famille en détresse à Bafoussam

Excellent sur la pelouse, Sadio Mané est également un homme très généreux. Lors de la CAN 2021 que le Sénégal a finalement remporté, le joueur s’est distingué en dehors avec un très beau geste.



En effet, après son choc avec Vozinha en huitième de finale de la CAN 2021, l’ailier de Liverpool a rencontré une famille en détresse à l’hôpital où il était interné. Sans hésiter, il les a aider en couvrant les frais de leur fils, qui était entre la vie et la mort après un accident.



« Je crois que je vous ai raconté le geste généreux que Sadio Mané à posé à Bafoussam en faveur d’une famille. Cette dernière était en détresse car une moto avait percuté leur enfant qui avait des fractures et des blessures un peu partout sur le corps ; il était proche de la mort et ses parents n’avaient pas les moyens pour payer les soins. Et Sadio, qui se trouvait dans cet hôpital (car il s’y faisait soigner après son choc contre le Cap-Vert) trouve cette famille éplorée et leur demande ce qui se passe. On lui explique la situation et il leur a donné 400 000 FCFA qui a soulagé cette famille. Je crois que cette bénédiction a été récompensée aujourd’hui pas DIEU », a déclaré un invité sur le plateau d’une chaîne camerounaise (Equinoxetv) après le sacre du Sénégal.



Un très beau geste qui a fait grandir encore plus le numéro 10 sénégalais.



Source : https://www.jotaay.net/CAMEROUNE-Le-magnifique-ges...