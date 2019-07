CAN 2019: Aliou Cissé repose ses hommes, ce samedi La qualification en poche après leur succès étriqué sur l’Ouganda (1-0), vendredi, en huitièmes de finale de la Can 2019, les Lions du Sénégal ont un jour de repos ce samedi. Histoire de recharger les batteries et de préparer dans les meilleures conditions, leur quart de finale contre le Bénin, mercredi prochain. L’enchaînement des matchs et le rythme intense de leur confrontation contre les "Cranes", ont poussé Aliou Cissé et son staff à prendre une telle décision. Sadio Mané et sa bande seront de nouveau sur le pré, demain, pour une séance complète.

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Juillet 2019 à 16:26 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos