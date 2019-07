CAN 2019 : Calendrier des huitièmes de finale

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juillet 2019 à 22:41

Ouganda vs Sénégal







Maroc vs Bénin







Madagascar vs 3e groupe A ou D







Ghana vs 2e groupe E







1er groupe E vs Côte d’Ivoire







Algérie vs 3e groupe A ou B







Nigeria vs Cameroun







Egypte vs 3e groupe C, D ou E





