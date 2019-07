CAN 2019 / Gana Guèye élu homme du match Sénégal-Ouganda (1-0)

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Juillet 2019

Auteur d'une très bonne prestation contre l'Ouganda ce vendredi (1-0), le milieu de terrain des Lions, Idrissa Gana Guèye a été élu homme du match par la CAF. CAN 2019 / Gana Guèye élu homme du match Sénégal-Ouganda (1-0) Le joueur d’Everton a illuminé la rencontre, très remuant dans l’entrejeu sénégalais. Il a été élu homme du match par la Confédération africaine (CAF). Titularisé à son poste habituel de milieu gauche, le joueur formé à Diambars a touché de nombreux ballons et inspiré plusieurs phases offensives, n'hésitant pas à défendre quand il le fallait.

