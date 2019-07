CAN 2019: La Côte d’Ivoire qualifiée face à la Namibie

L’équipe de Côte d’Ivoire a assuré sa qualification en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations, ce 1er juillet au Caire. Les Ivoiriens finissent deuxièmes du groupe D grâce à leur victoire 4-1 face à la Namibie. Au prochain tour, ils affronteront le vainqueur du groupe E, le 8 juillet à Suez.



L’équipe de Côte d’Ivoire a évité l’affront : elle n’a pas été éliminée au premier tour de la Coupe d’Afrique des nations pour la deuxième édition de suite. Les Ivoiriens disputeront le second tour de la CAN 2019, le 8 juillet à Suez, contre le vainqueur du groupe E (Mali, Tunisie ou Angola).



Les « Éléphants » ont décroché leur qualification en huitièmes de finale en venant à bout d’une vaillante mais limitée opposition namibienne.

