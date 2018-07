CAN 2019 : Le Maroc veut chiper l’organisation au Cameroun

Le Maroc pourrait remplacer le Cameroun dans l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2019, prévue du 7 au 30 juin 2019.



Selon plusieurs médias marocains, la Confédération africaine de football envisage d’attribuer l’organisation de la CAN 2019 au Maroc à cause de certains problèmes financiers qui retardent l’avancement des chantiers au Cameroun.



Lors de sa dernière visite au Cameroun, la commission d’inspection de la Confédération africaine de football a enregistré plusieurs dysfonctionnements qui ont entaché la marche des travaux de construction des infrastructures prévues par le cahier des charges de l’instance continentale, indiquent les mêmes sources.



La commission dépêchée par la CAF a reçu également des plaintes des ouvriers travaillant sur le chantier de construction du grand stade d'Olembé. «Ces travaux ont tourné au ralenti en raison d'une série de grèves dues au non-versement des salaires de ces ouvriers», précisent les mêmes sources.













Senego

