CAN 2019 : Le Sénégal s'incline devant l'Algérie encore une fois (1-0) Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Juin 2019 à 19:09

Les Fennecs ont très vite montré leur stratégie de jeu face à l’équipe d’Aliou Cissé : procéder avec un pressing haut sur les Lions pour gêner les relances par Kalidou Koulibaly.



Dès l’entame du match, on notait le marquage individuel sur Kalidou Koulibaly. Les Lions ont été muselés sur le plan tactique. Le milieu avec l’absence de Gana Guèye a été totalement absent tout au long du match, excepté un Badou Ndiaye qui se faisait souvent remarqué par ses exploits dans l’entre-jeu.



Menés dès l’entame de la seconde partie, les Lions font vraiment souffrir par une tactique de jeu des Algériens qui ne laissaient pas aux Lions, le minimum d’espace pour mettre en place leur jeu. Loin de pouvoir toucher leur homme fort, Sadio Mané. Peu étincelant ce soir, le sociétaire de Liverpool n’a pas brillé face aux Fennecs.



Plus orgueilleux en fin de partie, les Lions vont se montrer plus mordants devant l’équipe de Belmadi.







