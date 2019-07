CAN 2019: Mali-Côte d’Ivoire, duel de voisins pour une place en quarts Le huitième de finale entre le Mali et la Côte d’Ivoire lundi à Suez (16h TU), sera également un derby entre deux pays voisins en Afrique de l’Ouest. Les "Aigles" qui n’ont jamais battu les "Eléphants" en Coupe d’Afrique, veulent vaincre la malédiction et continuer leur aventure. A quelques heures de ce choc, les deux sélectionneurs ont parlé de cette rencontre très attendue du côté de Bamako et Abidjan.



Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juillet 2019 à 13:34 | | 0 commentaire(s)|



Ibrahim Kamara, sélectionneur de la Côte d’Ivoire: « On ne va pas faire une préparation spécifique pour le Mali. Parce que nous avons des joueurs qui sont déjà préparés pour ce genre de matches. Il y a juste un travail qui souligne tous les aspects d’un match à élimination directe. Il va falloir beaucoup de concentration parce que la moindre erreur va se payer. Le Mali est une belle équipe, avec un bon milieu de terrain et des joueurs offensifs qui sont très intéressants. Nous sommes prévenus. »



Mohamed Magassouba, sélectionneur du Mali: « Nous avons réalisé une très bonne première phase. Nous avons des valeurs. Nous sommes convaincus que si nous tablons sur nos valeurs et nos forces, nous allons continuer notre aventure quel que soit l’adversaire qui se dresse devant nous. Notre philosophie de base, ce n’est pas de museler ou de cibler un adversaire. Nous avons préparé une équipe pour jouer une CAN. Cela veut tout dire. Nous sommes prêts pour aborder ce match avec sérénité et détermination ».

