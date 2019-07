CAN 2019 - Me Madické Niang applaudit les ‘’Lions’’

Me Madické Niang s’est réjoui de la victoire des ‘’Lions’’ devant le Bénin, synonyme de leur qualification en demi-finale de la CAN, hier.



« Gaindés, vous avez honoré haut notre drapeau national, en vous qualifiant pour les demi-finales de la coupe d’Afrique des nations en Egypte. Recevez toutes mes félicitations et mes encouragements », a déclaré Me Niang. Qui appelle Cissé et ses joueurs à faire mieux, c’est-à-dire « aller jusqu’au bout pour ramener au peuple, le trophée qu’il désire ».













Les Echos

