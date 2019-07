CAN 2019: le Sénégal élimine l'Ouganda et rejoint le Bénin en quarts finale

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Juillet 2019 à 22:24 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal s'est qualifié en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (Can), en battant ce vendredi l’Ouganda (1-0) . L’Unique but de la rencontre a été marqué par Sadio Mané à la 15e minute. Ce dernier a cependant, raté un penalty, privant l’équipe de doubler la mise. C’est son deuxième penalty raté dans la compétition. Le Sénégal croise le Benin qui a battu le Maroc après la séance des tirs-au-but.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos