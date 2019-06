CAN 2019: les «Écureuils» du Bénin grappillent un petit point

Face à la Guinée-Bissau, ce 29 juin à Ismaïlia, l’équipe du Bénin a concédé le nul (0-0). Avec 2 points pris en deux matches, les Béninois auront besoin de réaliser une bonne performance face aux Camerounais, le 2 juillet prochain. Une qualification des « Ecureuils » en huitièmes de finale de la CAN 2019 est à ce prix.

