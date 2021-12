CAN 2021: La CAF dévoile de nouvelles mesures L’Association européenne des clubs (ECA) a mis la pression sur les dirigeants de la Confédération africaine de football (CAF) pour tenter d’annuler la prochaine CAN, qui aura lieu au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. Ce jeudi, l’instance continentale, ainsi que la fédération camerounaise de football ont dévoilé trois points essentiels en guise de protocole sanitaire.

Les supporters ne pourront accéder aux stades dans lesquels se joueront les matchs que s’ils sont entièrement vaccinés et présentent un test PCR négatif de moins de 72 heures (ou un test antigénique négatif de moins de 24 heures).



– Les autorités sanitaires compétentes prendront toutes les mesures nécessaires pour faciliter la vaccination et la réalisation des tests Covid 19, dans l’ensemble des villes de la compétition.



– La Confédération africaine de football va faire appel à un laboratoire internationalement reconnu (dans un souci de neutralité et de transparence) pour tester les joueurs des équipes nationales qualifiées et les membres d’encadrement.



Suffisant pour calmer la rogne des clubs européens ? Les organisateurs, coiffés par la CAF ont en tout cas assuré que la compétition allait bien se disputer aux dates prévues.





