CAN 2021/ Patrick Mboma: « L’Algérie serait le plus grand favori » Patrick Mboma, ex international camerounais et chroniqueur sportif, considère que la sélection nationale algérienne serait le plus grand favori pour sa propre succession lors de la prochaine Coupe d’Afrique des nations Cameroun 2022. Elle reste sur une série de 31 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, depuis 2018.

Vainqueur des CAN 2000 et 2002, l’ancien international camerounais Patrick Mboma se trouve actuellement au pays où il visite, avec d’autres légendes du football africain, les infrastructures de la Coupe d’Afrique des nations 2022. À cette occasion, il a été interrogé sur les favoris à cette compétition continentale. Sans hésiter, Patrick Mboma a désigné l’Algérie et le Sénégal. Même s’il sait que d’autres sélections pourraient faire déjouer les pronostics.



« Le favori est l’Algérie, tenante du titre, après vient le Sénégal. Je pense que ce sont les deux nations les plus solides aujourd’hui. L’Algérie l’a montré, avec sa très forte série d’invincibilité, je crois qu’on parle de 31 matchs, le Sénégal a de grosses individualités et je pense qu’Aliou Cissé est capable de construire un gros collectif », a déclaré Patrick Mboma.



En ce qui concerne les infrastructures sportives au Cameroun, qui est d’ailleurs l’objet de leur visite, Patrick Mboma s’est dit très satisfait, à l’image de l’ancien international sénégalais El Hadji Ousseynou Diouf. « Si je compare avec ce que j’ai vu des standards mondiaux, on est bien lotis. On n’a pas de complexe à avoir sur la qualité des infrastructures. Je ne vais pas vous dire que nous avons les meilleures routes ou autoroutes du monde, mais je le répète, ce que j’ai vu ici, est presque délirant, vraiment je suis très satisfait », a ajouté Mboma



À rappeler que la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations au Cameroun, aura lieu du 9 janvier au 6 février 2022, dans sept stades et cinq villes du pays d’Afrique Centrale, notamment Yaoundé, Bafoussam, Garoua, Douala et Limbé.



