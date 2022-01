CAN 2021: Quelles chances pour les Lions de la Teranga au pays des Lions Indomptables ?

Comme toujours depuis 2015, Aliou Cissé et ses hommes repartent à la conquête d'un trophée qui échappe toujours au Sénégal depuis que le foot a commencé. La plaie de la finale perdue devant l'Algérie en 2019 s'est presque déjà cicatrisée, les "Lions" vont devoir mieux faire à présent. Ils ont appris de leurs erreurs, car déjà arriver en finale, était quelque chose de spécial. Maintenant, il faut briser le joug, conjurer le sort sur un territoire difficile.



Du talent et de l'envie !



S'il y a une chose dont on peut tous être d'accord, c'est que cette équipe du Sénégal se perfectionne année après année. La chance d'avoir des joueurs super talentueux évoluant dans des top clubs européens, fait des "Lions" l'une des sélections les plus valeureuses de la compétition. Mais ce n'est pas tout ce qui suffit à décrocher le titre au final. Il y a dans ce groupe une indiscutable envie de la gagne insufflée par Aliou Cissé, lui qui a vécu les années prodigieuses des Lions de la Teranga, et dont l'expérience en termes de gestion du groupe, ne peut être contestée. Tous les joueurs dégagent cette soif d'écrire l'histoire de la sélection avec une encre indélébile.



Les échecs répétés en Coupe d'Afrique des Nations n'ont rien enlevé à la volonté des "Lions". Comme en Égypte, ils aborderont le 10 janvier 2022, au Cameroun, la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, avec toujours l'esprit de conquête. Car pour tout le groupe, cette CAN vaut plus que tout. Il ne faut se rater cette fois-ci. Le Sénégal fait logiquement figure de grand favori du tournoi, reste à confirmer cela sur le terrain.



Sadio Mané, l'artificier attendu



Leader d'une attaque qui ne souffre pas d'éclat, Sadio Mané se rendra au Cameroun, comme il y deux ans et demi en Égypte, c'est-à-dire, avec le statut de la tête d'affiche des Lions de la Teranga. L'homme sur qui les projecteurs seront braqués. L'attaquant des Reds de Liverpool, qui a certes connu une légère baisse de niveau par rapport au potentiel Ballon d'or qu'il était en 2019, n'en demeure pas moins l'homme fort de cette équipe. Sa présence aux côtés de ses coéquipiers aussi expérimentés que lui, Ismaïla Sarr, Keita Baldé, Famara Diédhiou, Bamba Dieng, est un élément important pour l'attaque du Sénégal.



Devenu incontestable dans le rôle de passeur et celui de buteur, Sadio Mané prouve saison après saison, qu'il peut être une pièce importante dans n'importe quelle équipe. Il fait aujourd'hui le bonheur de Liverpool, en Angleterre, club avec lequel il a remporté la Champions League en 2019, et la Premier League en 2020. Les Sénégalais ont des yeux rivés sur le très humble ancien joueur de Génération Foot, et espèrent de lui une meilleure CAN, à titre individuel et collectif. Pourquoi pas offrir à son pays une Coupe qui ne sera jamais effacée dans la mémoire collective.



Édouard Mendy, la muraille !



La muraille de Chelsea a mystérieusement raté le trophée du meilleur gardien du monde. Auteur d'une année incroyable avec les Blues, Édouard Mendy a réalisé plus de cleansheets que n'importe qui sur le vieux continent. Devenu portier numéro 1 des "Lions" depuis quelques années, Edouard Mendy endosse convenablement le statut de dernier rempart de la sélection sénégalaise. Il sera un élément décisif pour conduire l'équipe d'Aliou Cissé vers le toit de l'Afrique. Avec une solide défense dirigée par l'inamovible Kalidou Koulibaly, et les buts tenus par Édouard Mendy, le Sénégal s'assure une bonne garantie de ne pas encaisser beaucoup de buts.



