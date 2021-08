CAN 2021: Sénégal vs Guinée en attraction, tout sur le programme des Lions L’équipe nationale du Sénégal logée dans le groupe B en compagnie de la Guinée, du Zimbabwe et du Malawi fera en entrée en lice dans cette Coupe d’Afrique des Nations qui se jouera au Cameroun le 10 janvier prochain.

Désormais fixé sur leur sort à l’issue du tirage au sort effectué ce mardi après midi au Palais des congrès de Yaoundé (Cameroun), pays hôte de la compétition du 9 janvier au 6 février 2022, le Sénégal qui évoluera dans la poule B jouera son premier match de groupe le lundi 10 janvier au Stadium Kouekong de Bafoussam.



Ensuite les Lions de la Teranga affronteront la Guinée dans un derby Ouest Africain sur la même pelouse de Bafoussam, quatre jours plus tard avant de croiser en troisième et dernière journée de la poule B le Malawi le 18 janvier.



Programme des Lions



Sénégal – Zimbabwe le 10 janvier à Bafoussam

Sénégal – Guinée le 14 janvier à Bafoussam

Malawi – Sénégal le 18 janvier à Bafoussam



