CAN 2022 : Une bande de Lions venus du Sénégal remporte la 1ère Coupe d’Afrique des nations de son histoire

Il n’y avait pas d’étoile dans le ciel noir de Yaoundé, mais quand le stade d’Olembé s’est éteint au début du concert de la cérémonie de clôture, les tribunes se sont transformées en une constellation où les lumières des téléphones étaient autant d’astres brillants. Il n’y avait pas d’étoile dans le ciel noir de Yaoundé, mais une bande de Lions est venue au Cameroun pour décrocher la première et la broder à jamais près du cœur sur le maillot national.



C’est ce que le Sénégal a réussi à réaliser, dimanche 6 février, en remportant la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), au stade Olembé, face à l’Egypte, après un match au bout du suspense (0-0, 4-2 aux tirs au but). Paul Biya, le président camerounais depuis près de quarante ans, a remis le trophée doré aux Lions de la Teranga.



Le chef de l’Etat de 88 ans aurait probablement souhaité que la Coupe revienne à la maison, tant il a fallu pour son pays batailler – et dépenser – pour organiser cette compétition : deux reports, menaces terroristes, rumeur d’annulation à la dernière minute à cause du Covid-19… Mais les Camerounais ont fini par se satisfaire de voir leur équipe battre, samedi, le Burkina Faso (3-3, 5 tirs au but à 3) et prendre la troisième place du tournoi. « La joie est revenue dans nos cœurs », « l’honneur est sauf », commentaient certains supporteurs camerounais. (Le Monde)





