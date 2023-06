CAN 2023 : 15 pays qualifiés à une journée de la fin des éliminatoires Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Juin 2023 à 20:18 | | 0 commentaire(s)|

La Guinée, logée dans le groupe D des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2023, a rejoint, mardi, les 14 autres pays qualifiés à la prochaine édition de cette compétition africaine prévue du 13 janvier au 11 février 2024, en Côte d'Ivoire. Le Syli national a obtenu le deuxième ticket qualificatif du groupe D après l'Égypte, à la suite du match nul et vierge, mardi, entre l'Éthiopie et le Malawi. Les Pharaons d'Égypte s'étaient qualifiés mercredi dernier, en battant la Guinée, 2-1. Les Guinéens n'avaient besoin que d'un match nul pour valider leur ticket. La qualification de la Guinée porte à 15 le nombre de pays ayant validé leur billet pour la CAN 2023 à une journée de la fin des éliminatoires. Dimanche, le Cap-Vert, l'Égypte, la Guinée Équatoriale, la Guinée-Bissau, le Mali, le Nigeria et la Zambie avaient rejoint l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie, qui s'étaient qualifiés avant la cinquième journée. Vingt-quatre équipes participeront à la CAN en Côte d'Ivoire. Les neuf autres équipes devant compléter la liste seront connues au terme de la sixième et dernière journée des éliminatoires prévue début septembre prochain. Les places restantes se disputeront entre seize pays. Il s'agit de l'Angola, du Bénin, du Burundi, du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo, du Gabon, de la Gambie, du Ghana, de la Mauritanie, du Mozambique, de la Namibie, de l'Ouganda, de la République démocratique du Congo, du Soudan et de la Tanzanie. Le tirage au sort des phases de poules de la CAN 2023 aura lieu le 12 octobre prochain. APS



