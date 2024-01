CAN 2023/ Calendrier des huitièmes: Sénégal-Côte d’Ivoire, Nigeria-Cameroun, Mali-Burkina Les huitièmes de finale de la CAN 2023 débutent ce samedi 27 janvier avec l’affiche Angola-Namibie et finissent mardi 30 janvier sur un Maroc-Afrique du Sud. Entre-temps, il ne faudra pas rater les chocs Nigeria-Cameroun, Mali-Burkina Faso, et surtout Sénégal-Côte d’Ivoire.

Franck Kessie et la Côte d'Ivoire vont affronter le Sénégal, champion en titre, en huitièmes de finale de la CAN 2023.



La phase de groupe de la CAN 2023 a pris fin ce mercredi 24 janvier et on connaît désormais les 16 pays qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN 2023. Le miracle ivoirien a eu lieu et les Éléphants se sont qualifiés grâce à la défaite de la Zambie face au Maroc (0-1) Mais la Côte d’Ivoire, qui a limogé son sélectionneur ce mercredi, va devoir faire beaucoup mieux que lors du premier tour pour réussir l’exploit de sortir le Sénégal, champion d’Afrique en titre et intraitable depuis le début de la CAN avec trois victoires en trois matches.



Le choc Nigeria-Cameroun vaudra également le détour entre deux équipes se sont croisées au même stade de la compétition à la CAN 2019 en Égypte. Les Super eagles étaient sortis vainqueurs du duel (3-2).



Épatante au premier tour, la Guinée équatoriale, avec le meilleur buteur de la compétition, Emilio Nsue (5 buts), affrontera la Guinée et voudra rester sur sa lancée du premier tour en ayant terminé première d’une poule où logeaient la Côte d’Ivoire et le Nigeria. En trois participations, le Nzalang Nacional a toujours atteint les quarts de finale.



Miraculée au premier tour, l’Égypte, recordman des titres (7), devra sortir le grand jeu pour se défaire de la RD Congo qui a l'air d'en avoir gardé sous la semelle au premier tour.



La faillite des gros comme l'Algérie, la Tunisie, le Ghana accouché d'affiches surprises comme Angola-Namibie ou Cap-Vert-Mauritanie des petits derbys entre invités surprises.



Le match des outsiders pour le titre sera aussi un beau derby de l'AFrique de l'Ouest entre le Mali et le Burkina Faso.



Le calendrier des huitièmes de finale (Horaires en TU)

Samedi 27 janvier



17h : Angola- Namibie, Stade de la Paix (Bouaké)



20h: Nigeria-Cameroun, Stade Felix Houphouet-Boigny (Abidjan)



Dimanche 28 janvier



17h : Guinée Équatoriale-Guinée, Stade Alassane-Ouattara (Ebimpé)



20h : Égypte- RD Congo, Stade Laurent-Pokou (San Pedro)



Lundi 29 janvier



17h : Cap-Vert-Mauritanie, Stade Felix Houphouet-Boigny (Abidjan)



20h : Sénégal-Côte d'Ivoire, Stade Charles Konan Banny (Yamoussoukro)



Mardi 30 janvier



17h: Mali-Burkina Faso, Stade Amadou Gon-Coulibaly (Korogho)



20h: Maroc-Afrique du Sud, Stade Laurent-Pokou (San Pedro)



