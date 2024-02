CAN 2023: De belles affiches pour les demi-finales Les quarts de finale de la CAN 2024 sont désormais terminés. Il ne reste plus que quatre équipes en lice et autant de matches. L'occasion de tirer un premier bilan de cette compétition en Côte d'Ivoire.

Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Février 2024 à 16:45 | | 0 commentaire(s)|

"Petitement" qualifiée pour les 8es de finale après trois matches nuls en phase de groupes, la République démocratique du Congo évolue elle aussi sur un fil dans cette compétition mais est toujours là. Les Léopards de Sébastien Desabre ont successivement éliminé l’Égypte aux tirs au but puis la Guinée, de manière un peu plus sereine, pour s’ouvrir les portes d’une demi-finale contre la Côte d’Ivoire.



Dans l’autre affiche, le Nigéria et l’Afrique du Sud ont rendez-vous à Bouaké pour une opposition très indécise. Très hermétiques, les deux sélections n’ont pas encaissé le moindre but lors de leurs quatre derniers matches dans la compétition. Si les Super Eagles ont jusqu’ici fait respecter leur statut de favori, hormis peut-être lors de la victoire face au Cameroun (2-0) en 8e de finale, les « Bafana Bafana » ont quant à eux réalisé l’exploit de sortir le Maroc (2-0), également en 8es, et n’ont plus été dans le dernier carré à la CAN depuis… l’an 2000



La Confédération africaine de football a fait le choix de programmer les deux affiches du dernier carré lors de la même journée. Elles auront donc toutes les deux lieu mercredi 7 février, dans des stades toutefois différents.



1re demi-finale. Nigéria - Afrique du Sud : mercredi 7 février à 18 h, stade de la Paix (Bouaké).



2e demi-finale. Côte d’Ivoire - RD Congo : mercredi 7 février à 21 h, stade olympique Alassane Ouattara (Abidjan).







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook