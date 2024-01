CAN 2023: L'Égypte arrache le nul contre le Mozambique Le Mozambique est passé près de l'exploit face à l'Égypte, dimanche au stade Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan pour le compte de la 1re journée du groupe B de la CAN 2024. Les Mambas ont renversé des Pharaons dominateurs et menaient 2-0, avant de craquer en fin de match : Salah a finalement égalisé sur penalty. Chanceux, les Pharaons devront faire mieux pour aller loin dans cette CAN.

Les Pharaons vont-ils réussir à poursuivre leur dynastie ? Équipe la plus titrée en Coupe d'Afrique des nations avec sept sacres (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010), l'Égypte reste sur deux échecs récents en finale de la compétition face au Cameroun en 2017 et au Sénégal en 2021. Et pour leur entrée dans cette édition 2024, Mohamed Salah et ses coéquipiers se sont faits peur face au Mozambique (2-2).



Les Égyptiens n'ont pas attendu longtemps pour punir le Mozambique. Le bon travail de Trezeguet sur l'aile gauche, suivi d'une reprise ratée de Mohamed Salah dans la surface, a permis à Mostafa Mohamed d'hériter du ballon au point de pénalty et de marquer en pivot sans laisser aucune chance à Siluane (2e, 1-0). Le buteur égyptien aurait pu ensuite aggraver le score mais il a perdu son duel face au portier mozambicain après une bonne contre-attaque (9e).



Dominés techniquement mais actifs en attaque, les Mambas ont ensuite réagi avec une superbe action de Witiness Quembo, dont la frappe après un superbe contrôle orienté a frôlé le but égyptien (18e). En réponse, Trezeguet a trouvé le poteau de Siluane après une bonne séquence de jeu avec Salah (24e).



Le Mozambique est reparti à l'assaut, obligeant El-Shenawy à dégainer une parade en extension après à un centre dangereux de Gildo Vilanculos juste devant sa cage (33e). Siluane s'est employé à deux reprises avant la mi-temps pour maintenir son équipe à flot : d'abord sur un long centre d'Elneny repoussé devant Salah (41e), puis sur une frappe à ras de terre bien captée (48e).





