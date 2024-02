CAN 2023 : Le Nigeria tient le coup et se qualifie en demi-finale face à l’Angola Le Nigeria devait faire forte impression face à une vaillante équipe d’Angola ce vendredi 02 février, et ont réussi à tenir leur courte avance (1-0) pour être les premiers qualifiés pour les demi-finales de cette CAN 2024.

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Février 2024 à 10:08 | | 0 commentaire(s)|

Le Nigeria, favori de ce premier quart de finale de la Coupe d’Afrique n’a pas forcé son talent pour battre l’Angola (1-0) et être le premier qualifié dans le dernier carré de la compétition, au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan.



Les triples champions d’Afrique, déjà impressionnants face au Cameroun au match précédent (2-0), ont fait la différence en fin de première période par Ademola Lookman, bien servi par Moses Simon (41e).



Les hommes de José Peseiro, sûrs de leur force, ont totalement eu la « main mise » sur le ballon durant le premier acte au cours duquel les Palancas Negras sont restés fidèles à leur plan de jeu : rester compact, défendre bas et placer des contre-attaques.



Pendant longtemps, ce plan semblait faire ses preuves face à des Super Eagles supérieurs techniquement certes, mais qui ont cruellement manqué d’efficacité dans le dernier geste. Avec cette stratégie petit bras, les Palancas Negras se sont toutefois procuré la première grosse occasion du match, un poteau trouvé par le buteur Mabululu à la 5e minute de jeu.



Entouré par les deux feux follets Moses Simon et Ademola Lookman, la star du Nigeria Victor Osimhen a bien pesé sur la défense angolaise, mais a malheureusement manqué de chance notamment sur deux grosses occasions dans la première période (24e, 35e).



Il n’est cependant pas en reste sur l’ouverture du score, puisque sur une récupération haute, l’attaquant de Naples a servi de leurre en mobilisant deux adversaires, ce qui a permis à Moses Simon de déposer le latéral Gaspar avant d’adresser un centre en retrait à Lookman qui a trompé en force le gardien Antonio Signori (41e).



Dans un sursaut d’orgueil, les Angolais sont sortis de leur léthargie car dans la foulée Estrela a tenté une percée dans la défense nigériane, mais contré in extremis par le capitaine Troost-Ekong (44e).



De retour sur le terrain, les Super Eagles ont failli faire le break par deux fois, d’abord par Zeidu, mais sa frappe a tutoyé la barre transversale, tandis que celle lointaine d’Iwobi a frôlé le poteau alors que Signori était archi battu (47e, 48e).



Passée cette alerte, les Angolais ont tenté de réagir avec Zini, lancé dans le dos de la défense, qui a expédié une frappe tendue sur le poteau (60e).



A un quart d’heure de la fin, Osimhen a cru marquer pour condamner l’Angola, mais son but a été invalidé par la VAR. Ce ne sera qu’anecdotique puisque ce résultat suffira à les envoyer en demi-finale de la compétition, où ils affronteront mercredi le vainqueur du match entre le Cap-Vert et l’Afrique du Sud.



