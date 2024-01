CAN 2023: Les "Fennecs" d'Algérie battus par les "Mourabitounes" de la Mauritanie, éliminés dès le premier tour de la CAN L’Algérie a été éliminée dès le premier tour de la CAN 2024, après sa défaite surprise contre la Mauritanie, hier mardi (1-0). Les "Mourabitounes" disputeront pour la première fois de leur histoire, les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique.



L’échec de l’Algérie est à la hauteur de l’exploit réalisé par la Mauritanie. Les "Fennecs" ont été éliminés dès le premier tour de la Coupe d’Afrique des nations 2024, après avoir été battus, mardi 23 janvier, au stade de Bouaké (Côte d’Ivoire), par des Mauritaniens (1-0) qui vont participer pour la toute première fois de leur histoire, aux huitièmes de finale de la compétition. Désignée comme l’une des équipes favorites à la victoire finale dans cette CAN, l’Algérie vit une nouvelle secousse footballistique, après avoir subi le même sort lors de la CAN 2022 et sa non-participation à la Coupe du monde, l’an dernier.



Djamel Belmadi, le sélectionneur algérien, devrait bien avoir du mal à rester en poste, lui qui avait pourtant mené son équipe au titre en 2019. Après deux nuls décevants lors des deux premières rencontres, il s’était décidé à changer des joueurs dans son onze titulaire pour ce match face à la Mauritanie, en laissant notamment son capitaine Riyad Mahrez, très critiqué au pays, sur le banc de touche. Malheureusement pour Belmadi, ses changements n’ont rien apporté... ou presque.



Seul Adam Ounas a été en vue en première période, avec une frappe repoussée par Babacar Niasse (18ᵉ) et un bon centre dont n’a pas su profiter Houssem Aouar (25ᵉ). Comme lors des deux premiers matchs, les Algériens ont manqué d’efficacité sur leurs 16 tirs tentés et malgré une possession de balle de près de 75%. Les Mauritaniens, eux, ont été plus réalistes, avec le but inscrit par le capitaine Mohamed Dellahi (36ᵉ).



Les "Mourabitounes" auraient même pu alourdir le score à plusieurs reprises, mais Pape Ibnou Bâ a trouvé la barre transversale (85ᵉ) et Dellahi les gants d’Anthony Mandrea (49ᵉ). Amir Abdou, qui avait déjà qualifié les Comores pour les huitièmes de finale en 2022, a toutefois réussi son pari de disputer le tour suivant avec la Mauritanie, qui a empoché ce mardi, sa toute première victoire en CAN. L’Algérie, de son côté, n’avait besoin que d’un match nul pour se qualifier. Elle a échoué et subit une nouvelle terrible désillusion.

