CAN 2023 : le Sénégal concentré sur la suite de la compétition Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Janvier 2024 à 17:30

L’équipe nationale du Sénégal, malgré le carton plein qu’il a réalisé en phase de poules, veut continuer à faire preuve d’humilité et se veut concentrée sur la suite de la 34e Coupe d’Afrique des nations (CAN), ont assuré des cadres de la Tanière à l’issue de la victoire sur le Sily national de Guinée. Les […] L’équipe nationale du Sénégal, malgré le carton plein qu’il a réalisé en phase de poules, veut continuer à faire preuve d’humilité et se veut concentrée sur la suite de la 34e Coupe d’Afrique des nations (CAN), ont assuré des cadres de la Tanière à l’issue de la victoire sur le Sily national de Guinée. Les Lions, dans la poule C, ont dominé le Sily (2-0), mardi, à Yamoussoukro, pour le compte de la dernière journée de la phase de groupes de la CAN 2023 qui se poursuit en Côte d’Ivoire. « C’est un résultat positif. Trois matchs, trois victoires. Nous avons bien travaillé. Nous devons rester humbles et très concentrés du début jusqu’à la fin, car nous abordons le deuxième tour et ce sont des matchs à élimination directe », a déclaré Idrissa Gana Guèye à l’issue du derby contre la Guinée. Le joueur d’Everton (Angleterre), entré en jeu à la 71e mn de cette rencontre en remplacement de Pape Matar Sarr, insiste sur la nécessité pour les Lions de « se bien préparer [pour la suite de la compétition]. Nous savons que nous n’avons plus droit à l’erreur. Il nous faut continuer ce que nous sommes en train faire. Maintenant, nous allons bien nous reposer et ensemble aller loin », a-t-il dit. Son coéquipier Cheikhou Kouyaté, cadre de la Tanière comme Gana Guèye, est revenu sur le match contre la Guinée avant de se projeter sur la suite de la compétition. « C’est important de gagner un derby. Nous savions que ça n’allait pas être facile. Il y a eu de la tension mais nous avons gagné », a-t-il indiqué. « Nous voulions réaliser le carton plein et c’est chose faite. La mission est accomplie pour ce premier tour. Maintenant, le plus difficile va arriver », a relevé Kouyaté, avant d’ajouter : « Il faut se reposer et préparer le prochain match. Il n’y a pas de calcul à faire. Il faut gagner pour continuer ». « Nous perdons un match et nous rentrons à la maison. Donc, il faut rester calmes et prendre [les choses] match par match. Nous ne regardons pas la finale du 11 février. Nous sommes concentrés sur les huitièmes de finale. Nous serons prêts », a poursuivi le milieu de terrain sénégalais, qui a joué les 20 dernières minutes du match contre la Guinée. APS



Source : Source : https://lesoleil.sn/can-2023-le-senegal-concentre-...

