CAN 2024 : À 72h du derby face à la Gambie, Fodé Ballo-Touré s'est entraîné à l'écart du groupe…

Le latéral gauche des Lions n’a pas pris part à l’entraînement collectif ce vendredi après-midi pour la troisième séance des Lions de la Téranga à Yamoussoukro. Même si la présence du défenseur de Fulham a été notée sur la pelouse du terrain annexe de Yamoussoukro, Ballo-Touré n’a pas effectué la séance avec le reste du groupe de performance. Les radars de Dakaractu l’ont aperçu sur le côté du terrain, trottinant légèrement au pas de course sur la pelouse à côté du kinésithérapeute de la tanière. Mesure de précaution ou petite alerte pour la doublure d’Ismaël Jakobs ? Il semblerait que le sélectionneur Aliou Cissé « soigne » encore quelques-uns de ces Lions pas encore physiquement au top de leur forme. Rien de bien inquiétant si on sait que Ballo-Touré n’est pas véritablement un choix numéro un dans le couloir droit ! Toutefois l’état de forme physique des Lions sera scruté de très près à trois jours de leur entrée en lice face à la Gambie le 15 janvier (14h00 gmt) au stade de Yamoussoukro.



