CAN 2024 : Idrissa Gana Guèye et Youssouf Sabaly, enfin dans la "Tanière" ! Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Janvier 2024 à 00:49 | | 0 commentaire(s)|

C’est finalement ce samedi soir que Youssouf Sabaly et Gana Gueye ont finalement rejoint la tanière près d'une semaine après le début du regroupement de l’équipe nationale à Diamniadio. Le groupe est désormais au complet avec 27 Lions présents sur les 27 convoqués. Idrissa Gana Gueye est arrivé en fin de soirée de même que son compatriote, Sabaly.



Le latéral droit du Betis Séville était absent en raison d'une blessure qui l'avait éloigné des pelouses pendant plusieurs semaines. Malgré cela, Aliou Cissé avait jugé utile de le convoquer de même que le milieu de terrain d’Everton, pour disputer la CAN 2024, qui se déroulera du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire. Avec l'arrivée de Sabaly et Gana l'équipe nationale du Sénégal renforce ses rangs en vue de cette compétition continentale majeure.



Mouhamadou Moustapha GAYE

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/CAN-2024-Idrissa-Gana-Gu...

Accueil Envoyer à un ami Partager