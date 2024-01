CAN 2024 : L'Angola étrille la Namibie et file en quarts de finale ! Rédigé par leral.net le Samedi 27 Janvier 2024 à 23:54 | | 0 commentaire(s)|

L’Angola n’a fait qu’une seule bouchée de la faible sélection namibienne étrillée (3-0), au stade de la Paix de Bouaké, s'offrant ainsi une place en quarts de finale. Dès le début, la rencontre a pris un tournant avec l'expulsion du gardien angolais à la 17ème minute. Pourtant, ce sont les Angolais qui ont ouvert le score avant d'aggraver l'avantage cinq minutes plus tard grâce à un doublé de Dala. Auparavant, les Namibiens, disputant leur premier quart de finale, ont également pris un carton rouge à la 40ème minute. C’est finalement Mabulu qui a marqué le but du 3-0 dans cette rencontre à sens unique. Les Antilopes noires qui vont disputer leur troisième quart de finale de CAN, affronteront le vainqueur du match entre le Nigeria et le Cameroun.

