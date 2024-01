CAN 2024 : L’Égypte frôle l’élimination in extremis, le Ghana rentre à la maison ! Rédigé par leral.net le Mardi 23 Janvier 2024 à 01:19 | | 0 commentaire(s)|

L'Égypte de Mohamed m Salah a frôlé l'élimination mais a tout de même réussi à se qualifier de justesse pour les huitièmes de finale. Dans un match palpitant, les Pharaons n'ont pu obtenir qu'un match nul, leur troisième du tournoi, face au Cap-Vert (2-2.) Les Requins bleus, véritable révélation de la compétition et leaders du groupe B, étaient déjà assurés de leur place en huitièmes de finale. Les Égyptiens, qui détiennent le record de sept etoizls à la CAN, continuent donc l'aventure après avoir obtenu trois matchs nuls. En revanche, le Ghana a connu une énorme déception en concédant un match nul contre le Mozambique dans les derniers instants de la rencontre (2-2). Ce résultat prive les Black Stars de la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un coup dur pour la bande à André Ayew. Mouhamadou Moustapha GAYE



