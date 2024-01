CAN 2024 : La Tunisie tombe d’entrée face à la Namibie, le Mali domine l’Afrique du Sud Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Janvier 2024 à 00:12 | | 0 commentaire(s)|

La Tunisie a connu un départ très difficile ce mardi lors de la CAN 2024 en perdant face à la Namibie, qui a remporté sa première victoire en phase finale d’une coupe d’Afrique des Nations. Deon Hotto a marqué le seul but de la rencontre en fin de match, ce qui a été une énorme déception pour les Tunisiens. La Namibie enregistre son premier succès en quatre participations à la Coupe d'Afrique des Nations. Malgré les contreperformances de l'Algérie, du Nigéria, du Ghana et de l'Egypte lors de leur premier match, les Tunisiens étaient conscients qu'ils devaient mettre tous les ingrédients nécessaires pour obtenir les trois points. Cependant, ils n'ont pas réussi à le faire. En revanche, pour la Namibie, cette victoire constitue une excellente opportunité de se qualifier dans un groupe qui compte également le Mali, qui a dominé l'Afrique du Sud (2-0) et prend la tête du groupe E à égalité de points avec les surprenants namibiens.

