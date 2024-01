CAN 2024 : Le Maroc démarre fort, la RDC cale face à la Zambie… Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Janvier 2024 à 00:58 | | 0 commentaire(s)|

Début prometteur du Maroc lors de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire, ce mercredi 17 janvier, avec une victoire convaincante contre la Tanzanie (3-0). Les Lions de l'Atlas ont montré leur supériorité sans pour autant être époustouflants, pliant le match en leur faveur en fin de rencontre. En ce qui concerne le dernier match de la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations, la République démocratique du Congo et la Zambie ont terminé sur un match nul (1-1). Les Zambiens ont ouvert le score mais ont été rapidement rattrapés par les Congolais. Pour espérer accéder aux huitièmes de finale, les deux équipes devront rapidement chercher une victoire. La RD Congo affrontera le Maroc le dimanche 21 janvier, tandis que la Zambie sera confrontée à la Tanzanie.

