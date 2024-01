CAN 2024 : Les Super Eagles accrochés d’entrée par la Guinée équatoriale Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Janvier 2024 à 21:36 | | 0 commentaire(s)|

Les Super Eagles du Nigéria ont connu un départ mitigé en étant accrochés par la Guinée Équatoriale. Malgré la présence de leur star Victor Osimhen, ils ont dû se contenter d'un match nul 1-1. Le Nigéria a déjà laissé échapper deux points lors de son premier match de la CAN. La Guinée Équatoriale a réussi à surprendre les Super Eagles qui peuvent regretter leurs occasions manquées. En effet, ils ont eu les meilleures opportunités mais ont fait preuve de maladresse devant le but adverse. Ce match nul place la Côte d'Ivoire seule en tête du groupe A, avant d'affronter le Nigéria lors du prochain match. Cette confrontation s'annonce électrique et décisive pour les deux équipes qui chercheront à prendre l'avantage et à se rapprocher de la qualification pour les phases suivantes de la compétition.

