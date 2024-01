CAN 2024: la Côte d’Ivoire réussit son entrée face à la Guinée-Bissau (2-0) Rédigé par leral.net le Samedi 13 Janvier 2024 à 23:48 | | 0 commentaire(s)|

La Côte d’Ivoire s’est imposée sans difficulté 2-0 face à la Guinée-Bissau lors du match d’ouverture de cette CAN 2024 au stade Alassane Ouattara d’Ebimpé, ce samedi 13 janvier. Les Ivoiriens entament la compétition de la meilleure des façons face à des Djurtus toujours en quête de leur première victoire dans une CAN. La Côte d’Ivoire s’est imposée sans difficulté 2-0 face à la Guinée-Bissau lors du match d’ouverture de cette CAN 2024 au stade Alassane Ouattara d’Ebimpé, ce samedi 13 janvier. Les Ivoiriens entament la compétition de la meilleure des façons face à des Djurtus toujours en quête de leur première victoire dans une CAN.



Source : Source : https://lesoleil.sn/can-2024-la-cote-divoire-reuss...

Accueil Envoyer à un ami Partager