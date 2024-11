CAN 2025 (Q): Le Sénégal bat le Burkina Faso 1 but à 0 et passe en tête Un superbe but d’une belle frappe du capitaine de Strasbourg, Habib Diarra, à la 83e mn de jeu offre la victoire aux Lions face aux Etalons du Burkina Faso ce jeudi 14 novembre au stade du 26 mars de Bamako.

Un succès étriqué mais important dans ce duel des leaders qui envoit le Sénégal à la première place du groupe L des éliminatoires de la CAN 2025.



Les Lions comptent désormais 13 points contre 10 pour les Étalons (2e). Dans l’autre match de la poule, le Burundi et le Malawi se sont neutralisés 0 à 0.



Pour la 6e et dernière journée, les Lions recevront mardi à Diamniadio le Burundi, tandis que le Burkina rendra visite au Malawi. Le Sénégal et le Burkina ont déjà composté leur ticket pour la Can Maroc 2025.





