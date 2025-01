CAN 2025 : les mots très forts de Pape Thiaw avant le tirage au sort Rédigé par leral.net le Lundi 27 Janvier 2025 à 15:32 | | 0 commentaire(s)|

Dans un entretien express accordé à Abdoulaye Thiam, président de l'ANPS, à Rabat (Maroc), Pape Thiaw a lâché des mots forts à quelques heures du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. "C’est quelque chose qui fait partie du métier d’un entraîneur. Nous sommes habitués. Donc, nous allons attendre avec impatience que le tirage soit effectif. Ensuite, on appréciera", a d'abord dit le sélectionneur des Lions du Sénégal.



Groupe de la mort?



"Poule de la mort ou tirage clément, c’est généralement les qualificatifs de la presse. Je vous le concède. Mais en tant que sélectionneur du Sénégal, nous pensons que toutes les sélections présentes à cette CAN méritent respect. Toutes les 24 équipes sont d’égale dignité. D’ailleurs, il n’y a pratiquement pas plus de petites équipes en Afrique. Il y a un renouvellement par le haut. Le Ghana a gagné 4 fois la CAN, mais il est absent. Donc, respectons les équipes qui se sont battues pour être là."



Préparation et objectif du Sénégal



"D’abord, il faut qu’on sache quels adversaires nous allons affronter. Deuxièmement, notre ville hôte. Par ailleurs, je compte effectuer un déplacement pour aller voir mes joueurs qui sont un peu partout dans le monde.



(Rires). C’est une question piège. J’espère qu’on organisera une très grande fête ce soir là (18 janvier 2026, date de la finale). C’est le jour de la finale de la CAN. En tout cas, c’est tout le mal que je souhaite pour mon peuple qui mérite pour l’amour qu’il a pour son équipe nationale, pour le maillot nationale."



