CAN: Alfred Ndiaye et Sabaly blessés

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Juin 2019 à 10:26 | | 0 commentaire(s)|

Deux "Lions" ont rejoint l’infirmerie, après Gana Guèye et Ismaïla Sarr, qui sont en phase de reprise. Il s'agit de Alfred Ndiaye et Sabaly. Le milieu de terrain de Malaga est blessé au genou, selon Record, qui donne la mauvaise nouvelle. Quant au latéral gauche des "Lions", Sabaly, il souffre d’une blessure au talon contracté lors du match Sénégal-Algérie. Il est actuellement sous surveillance médicale.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos