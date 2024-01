CAN Côte d’Ivoire 2023: Le Sénégal surclasse le Cameroun (3-1) et file en huitième de finale Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Janvier 2024 à 20:14 | | 0 commentaire(s)|

C’est terminé à Yamoussoukro ! Le Sénégal s’impose face au Cameroun (3-1) à l’occasion de la deuxième journée de la phase de poules de la CAN 2023, grâce à des buts de Sarr (16e), Diallo (71e) et Mané (90e+5). Castelletto avait réduit l’écart pour les Camerounais (83e), en vain. Avec ses 6 points au compteur, […] C’est terminé à Yamoussoukro ! Le Sénégal s’impose face au Cameroun (3-1) à l’occasion de la deuxième journée de la phase de poules de la CAN 2023, grâce à des buts de Sarr (16e), Diallo (71e) et Mané (90e+5). Castelletto avait réduit l’écart pour les Camerounais (83e), en vain.

Avec ses 6 points au compteur, les Lions du Sénégal se sont qualifiés aux huitièmes de finale de cette compétition.

S.GUEYE



Source : Source : https://lesoleil.sn/can-cote-divoire-2023-le-seneg...

