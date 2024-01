CAN – Côte d’Ivoire: Sebastien Haller forfait pour le match d’ouverture contre la Guinée-Bissau Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Janvier 2024 à 16:12 | | 0 commentaire(s)|

L'avant-centre vedette de la Côte d'Ivoire, Sebastien Haller, n'est pas suffisamment remis d'une blessure à la cheville gauche pour disputer le match d'ouverture de la CAN contre la Guinée-Bissau, a annoncé vendredi le sélectionneur Jean-Louis Gasset. « Demain (samedi), il ne sera pas dans le groupe c'est sûr, mais il y a cinq jours entre le premier et le deuxième match » contre le Nigeria, a dit le technicien, ajoutant que l'ailier Simon Adingra était également forfait contre la Guinée-Bissau. Haller, qui évolue en club à Dortmund, « va faire un travail conséquent, on va voir comment réagit sa cheville, au même titre que Simon Adingra, qui lui avait un problème musculaire. Ils ont repris l'entraînement avec le groupe ». « Tout va bien », a encore assuré Gasset, « on est dans les délais, on a passé hier (jeudi) les IRM de contrôle, le professeur (Abdoulaye) Bana (le médecin de l'équipe) est revenu ravi ». Haller et Adingra « ont mis les chaussures et commencé à courir avec le groupe, ils ont fait un tennis ballon. Tout se déroule comme prévu », selon lui.



Source : Source : https://lesoleil.sn/can-cote-divoire-sebastien-hal...

