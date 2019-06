CAN : El Hadji Diouf défend Aliou Cissé

Très critique envers Aliou Cissé, El hadji Diouf semble désormais ranger ses armes vis-à-vis de son ancien coéquipier. Il s’érige même en avocat défenseur de ses joueurs.



Interpellé par la presse pour analyser la première victoire des Lions à la CAN, Dioufy a surpris son monde. «Quand on gagne, le plus souvent on ne voit que les joueurs, mais le plus important, c’est l’organisation autour de l’équipe. L’équipe a fait ce qu’elle devait faire même si on sait que ce n’est jamais facile de jouer contre les équipes moins fortes», a-t-il reconnu.



El Hadji Diouf s’est aussi montré très protecteur envers les joueurs, fait remarquer SourceA. «Les joueurs ont été sérieux (ndlr : face à la Tanzanie). Ils ont appliqué ce qu’ils devaient faire pour gagner le premier match. Une compétition, il faut bien l’entamer pour gagner de la confiance».



Dans une position de galvaniser la troupe, le consultant de TimeSport, une télé égyptienne, estime comprendre les nombreuses occasions de buts ratés par les attaquants, notamment Mbaye Niang. Il ne le blâme pas. «J’ai dit à Mbaye Niang que je suis fier de lui. On s’est parlé ce matin (lundi). C’est à lui de ne pas gamberger et surtout dire que je me suis créé des occasions, mais mieux vaut rater des occasions que de ne pas en avoir. Il va marquer des buts, je lui fais confiance, a-t-il promis. On peut dire que la pression externe est morte.»

