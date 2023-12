CAN Féminine 2024 (Q) : Les Lionnes obtiennent le nul en Egypte et valident leur qualification Wiwsport- Victorieuse 4-0 au Stade Lat-Dior lors du match aller, l’Equipe Nationale Féminine du Sénégal doit se contenter du nul en Egypte (0-0) synonyme de qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Une très belle fin d’année pour les Lionnes.

L’Equipe Nationale Féminine du Sénégal n’est pas repartie du Caire avec la victoire, mais elle a atteint son objectif. Quelques jours après avoir balayé l’Egypte à Thiès (4-0), lors du match aller des barrages d’accession à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, les Lionnes ont concédé le nul, mardi après-midi, au Stade Al-Salam (0-0). Suffisant pour assurer une deuxième qualification consécutive pour la CAN, prochainement au Maroc.



Tout n’a pas été simple pour les joueuses de Mame Moussa Cissé, mais avec la large victoire lors de la manche aller, elles avaient peu à craindre face à une bête blessée. D’ailleurs, Mama Diop et ses partenaires ont, encore une fois, été dominantes dans cette rencontre, en obtenant les meilleures occasions. Et elles ont même trouvé le poteau à la 70e. Avec l’expulsion de Korka Fall (70e), l’Egypte a mieux fini et a tenté d’arracher la victoire. En vain.



Les Lionnes auraient sans doute aimé finir l’année avec une victoire qui leur aurait permis de gagner de points supplémentaires au niveau du classement FIFA. Mais l’essentiel est au rendez-vous, et une deuxième qualification de suite en phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations, tout simplement historique, confirme la progression constante et flamboyante de cette équipe, qui va encore pouvoir titiller les ténors du Continent, au Maroc.





