CAN Handball: Les Lionnes perdent devant les Indomptables et vont défier l'Egypte en quarts Rédigé par leral.net le Mardi 15 Novembre 2022 à 05:51 | | 0 commentaire(s)| Les Lionnes du handball ont perdu la bataille de la 1ère place devant le Cameroun (27-28) et connaissent leur premier revers dans leur antre du Dakar Arena. Les Lionnes, Indomptables, n'ont pas tremblé et ont su contenir les assauts des sénégalaises. Avec cette défaite, es joueuses de Yacine Messaoudi vont devoir s'arracher devant l’Égypte pour une place en demi-finale. Une équipe égyptienne qui voudrait laver l'affront que leur font subir le Sénégal dans plusieurs disciplines ces derniers mois. Notamment l'élimination en éliminatoires de la Coupe du monde et en finale de la CAN.



