CAN : La Côte d'Ivoire qualifiée en finale et rejoint le Nigéria ! Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Février 2024 à 23:31 | | 0 commentaire(s)|

Qui l'eût cru il y a deux semaines, lorsque la Côte d'Ivoire se faisait humilier à domicile par la Guinée équatoriale (0-4) ? Et il y a quatre jours, quand les "Eléphants", en infériorité numérique, se sont retrouvés menés par le Mali ? Pas grand monde n'aurait misé sur la qualification des Ivoiriens en finale de "leur" Coupe d'Afrique des Nations, et c'est pourtant ce que les joueurs d'Emerse Faé ont fait, en dominant la République démocratique du Congo (1-0), ce mercredi.

Les occasions n'ont pas été nombreuses dans le premier acte, mais les "Eléphants" se sont fait peur en tout début de partie. Bakambu pensait d'ailleurs ouvrir le score, mais une faute de l'ancien Marseillais sur Fofana, le gardien ivoirien, était logiquement signalée. Plus fringants dans les derniers instants, les locaux ont bien failli virer en tête à la pause. Cependant, Haller n'a pas cadré son coup de tête aux six mètres, puis Kessié a fracassé le poteau de M'Pasi d'un tir puissant.

Dominateurs stériles pendant une bonne partie de la seconde période, les Ivoiriens ont finalement concrétisé sur une volée d'Haller, à première vue manquée. Mais le rebond a totalement surpris M'Pasi, finalement lobé par cette reprise (1-0, 65e) ! Tout proche de s'offrir un doublé dans la foulée sur une nouvelle tentative de lob, le joueur du Borussia Dortmund qualifie donc son pays pour la finale de la CAN. Ce sera dimanche face au Nigeria, tombeur de l'Afrique du Sud en début de soirée (1-1, 4-2 tab) !





Source : Source : https://www.jotaay.net/CAN-la-Cote-d-Ivoire-qualif...

Accueil Envoyer à un ami Partager