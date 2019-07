CAN: Le Nigéria renverse le Cameroun et file en quarts Le Cameroun a été éliminé par le Nigeria en huitièmes de final à Alexandrie ce samedi 6 juillet. Tenant du titre, les Lions indomptables rentrent au Cameroun dans la tristesse. Le duel de géants a tourné à l'avantage des Super Eagles.

La défaite face au Nigeria a été difficile à avaler pour les Lions indomptables. Les Camerounais sont restés très longtemps dans le vestiaire avant de venir faire face à la presse. Le champion en titre n’a pas réussi à se hisser en quarts de finale. Au premier tour, les hommes de Clarence Seedorf n’avaient pas vraiment convaincu et devaient faire face aux critiques. Ce samedi soir, à Alexandrie, au terme d'un match au scénario incroyable, où les Lions ont mené avant de se faire rattraper, les visages étaient fermés.



Difficile de trouver les mots



« Nous sommes évidemment très déçus. On menait et on voulait gagner ce match, raconte Eric Choupo-Moting. C’est difficile de trouver les mots et les explications. C’est plus compliqué d’arriver comme le champion en titre. Les gens te regardent différemment. Je crois qu’aujourd’hui, il y avait deux équipes de même qualité sur le terrain, malheureusement c'est le Nigeria qui est passé. Ça fait mal de perdre ce match. Je félicite les Nigérians même si je ne veux pas commenter leur victoire. »



Pour Gaëtan Bong, la défaite est aussi difficile à admettre. Même s’il y a beaucoup de tristesse sur son visage, le joueur de Brighton est « fier » de ses coéquipiers. « On avait une bonne équipe. Mais pour gagner la CAN, il faut aussi un peu de chance. On a progressé, même si tout n’est pas parfait. On gagne en équipe et on perd en équipe. »



« Il y a quand même de quoi avoir des regrets »



Une grande affiche avant l’heure a-t-elle déstabilisé les Lions ? « Je ne le crois pas », avance Gaëtan Bong. Il ajoute : « Le Bénin, troisième de notre groupe s’est qualifié contre le Maroc. Dans une compétition, il y a toujours un peu de chance. Le Bénin n’avait gagné aucun match (en CAN, ndlr) avant d’éliminer le Maroc. »



« Il y a quand même de quoi avoir des regrets », dit Georges Mandjeck qui est sorti avant les deux derniers buts du Nigeria. Le joueur du Macabi Haïfa aurait voulu rester sur le terrain mais accepte le choix du coach. « Je crois qu’il y a eu des erreurs d’inattention. Le Nigeria n’a pas été dangereux. Je voudrais revoir les deux buts. Je ne sais pas comment ils sont arrivés ».



En 2021, la Coupe d’Afrique des nations sera organisée au pays des Lions indomptables et de Samuel Eto’o. Ce soir, dans la fraîcheur d’Alexandrie, ils sont plusieurs à se dire qu’il faudra montrer autre chose pour remporter la CAN à la maison.



