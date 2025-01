CAN MAROC 2025 : Les villes hôtes dévoilées Rédigé par leral.net le Lundi 27 Janvier 2025 à 15:48 | | 0 commentaire(s)|

La Confédération Africaine de football (CAF) et le Comité local d'organisation de la CAN Maroc 2025 ont dévoilé les villes hôtes. Le constat est que Rabat dispose de quatre stades. La Confédération Africaine de Football (CAF), en collaboration avec la Fédération Royale Marocaine de Football et le Comité d’Organisation Local de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies, CAF Maroc 2025, a dévoilé les villes qui accueilleront les rencontres de cette prestigieuse compétition.



Six villes et neuf stades ont été retenus pour ce tournoi phare du football africain, qui se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Il s’agit des villes de Rabat, Casablanca, Agadir, Marrakech, Fès et Tanger.







