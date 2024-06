CAN Maroc 2025, la compétition finalement reportée en janvier 2026 Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Juin 2024 à 18:41 | | 0 commentaire(s)|

Le secrétaire général de la Confédération africaine (CAF), Veron Mosengo-Omba, a annoncé aujourd’hui le report de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, initialement prévue pour l’été 2025 au Maroc. Cette décision vise à éviter un conflit de dates avec la prochaine Coupe du Monde des Clubs, qui se tiendra du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis, selon les informations de L’Équipe. La CAN se déroulera désormais au début de l’année 2026. Cette nouvelle édition accueillera 32 clubs dans un format étendu, dont quatre équipes africaines renommées : Al-Ahly, le Wydad Casablanca, l’Espérance Tunis et les Mamelodi Sundowns. De nombreux joueurs africains sont attendus pour y participer, représentant des clubs africains, européens voire asiatiques. Face aux interrogations répétées sur les mesures d’adaptation envisagées, la CAF a finalement réagi par le biais de son secrétaire général en décidant de reporter son événement phare. « Nous pourrions jouer la CAN après la Coupe du monde des clubs, mais est-ce que ce serait dans l’intérêt des joueurs, qui ont joué toute la saison, d’aller en Amérique pour revenir participer immédiatement à la CAN ensuite ? », a déclaré M. Mosengo-Omba.



